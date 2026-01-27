Пятое поражение подряд: «Локомотив» уверенно разобрался со СКА в Петербурге

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3. Гости открыли счет уже на 28-й секунде игры усилиями Максима Шалунова. Во втором периоде лидер «железнодорожников» Александр Радулов добил шайбу в ворота после броска все того же Шалунова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий СКА Матвей Поляков в игре против ярославского «Локомотива»

Фото: Пресс-служба ХК СКА Нападающий СКА Матвей Поляков в игре против ярославского «Локомотива»

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Последний стал героем встречи, так как на последних секундах матча забросил третью шайбу в уже пустые ворота СКА. Армейцы же мгновенно ответили шайбой Никиты Недопекина, однако на большее их не хватило.

Таким образом подопечные Игоря Ларионова потерпели пятое поражение подряд, в последний раз армейцы побеждали еще 14 января. В следующем туре петербургскому клубу играть со «Спартаком» в Москве, «Локомотив» же дома примет «Ладу».

Андрей Маркелов