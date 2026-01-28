Предпринимателя из КЧР уличили в легализации 9,5 млн рублей госсубсидий

Сотрудники МВД России по Карачаево-Черкесской Республике совместно с коллегами из регионального УФСБ выявили дополнительный эпизод преступной деятельности местного индивидуального предпринимателя. Помимо мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ), его уличили в легализации 9,5 млн руб. госсубсидий (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 49-летний ИП из аула Верхняя Мара в 2023 году на основании фиктивных документов, предоставленных в Министерство сельского хозяйства республики, незаконно получил на счет организации государственную субсидию в размере более 10 млн руб. на возмещение части затрат на покупку маточного поголовья крупного рогатого скота, которое он в действительности не приобретал.

Большую часть от полученных денежных средств — 9,5 млн руб., предприниматель перевел на личный счет, а позже потратил на личные нужды.

На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наталья Белоштейн