Бывший президент Польши Дуда получил новую работу в США

Бывший президент Польши Анджей Дуда получил должность приглашенного старшего научного сотрудника в американском аналитическом центре Heritage Foundation. Он будет работать над вопросами трансатлантической безопасности, готовности европейской обороны, устойчивости демократических институтов, а также заниматься разработкой рекомендаций по будущему консервативного лидерства в Европе, сообщила пресс-служба организации.

«Президент Дуда управлял страной, ясно понимая, что государства обязаны своим гражданам: защищенные границы, общественную безопасность и смелость противостоять самопровозглашенным глобальным элитам... Мы рады приветствовать его в Heritage в момент, когда будущее Запада зависит от наций, которые все еще помнят, кому они служат»,— заявил глава исследовательского института Кевин Робертс.

Господин Дуда, который возглавлял Польшу с 2015 по 2025 год, заявил, что с нетерпением ждет возможности внести свой вклад в работу по продвижению консервативных политических решений для Европы. «Будучи президентом Польши, я воочию убедился в том, как сдерживание, инвестиции в оборону, прочные демократические союзы и национальная решимость сохраняют свободу»,— заявил он. Бывший президент добавил, что для него большая честь присоединиться к фонду.