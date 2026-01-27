Наставник «Локомотива» после игры со СКА: каждый себя проявил с хорошей стороны

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции отметил хорошую игру каждого своего подопечного. «Ъ-Ярославль» сообщал, что «железнодорожники» обыграли СКА в Санкт-Петербурге со счетом 3:1.

«Горжусь командой. Это была именно командная победа. Все четыре звена дали нам хорошую игру. Повели в счете в начале матча, что особенно важно в выездных играх. Отыграли ровно все три периода. Хорошо работали в борьбе. В единоборствах каждый себя проявил с хорошей стороны. Хорошая командная дисциплина, ни одного удаления. И Исаев (вратарь — прим. «Ъ-Ярославль») выручал, когда это было нужно»,— сказал Боб Хартли.

Нападающий Максим Шалунов по ходу игры оформил дубль. «Наверное, во всей лиге не найти профессионала лучше, чем он»,— отметил главный тренер.

Третий гол в составе «Локомотива» забил другой лидер команды — Александр Радулов. Нападающий набрал 42 (20+22) очка и повторил рекорды Павла Дацюка и Сергея Зубова по результативности для игроков старше 39 лет за один регулярный чемпионат.

«Не могу объяснить, откуда он берет энергию, но могу объяснить его страсть. Он отличный профессионал, любит хоккей. Первый на тренировке, часто последним уходит. Ледовый дворец — это его дом, поэтому через всю карьеру он это несет. Он один из тех хоккеистов, которые ценят и любят хоккей»,— поделился наставник.

Журналисты спросили главного тренера, почему клуб решил не подписывать новых игроков во время трансферного окна. «Ъ-Ярославль» сообщал, что клуб продлевал соглашения с действующими игроками.

«Руководство показывает стабильность в том, как составляет состав на сезон. Это важный момент, когда ребята, заканчивая регулярный сезон и входя в плей-офф, знают, где они будут следующие пару лет. Это помогает. И остальные тоже видят, что руководство доверяет тем игрокам, которые приносят результат. Это двигает и других игроков для того, чтобы играть стабильно на команду. Эта команда выиграла в прошлом году, в этом будет защищать звание чемпиона, поэтому все ребята прошли через многое за последние годы. Это гордость клуба, в котором выпускается много хороших игроков. И сейчас, и в прошлом году в составе было очень много своих воспитанников»,— сказал Боб Хартли.

30 января ярославская команда на домашней арене встретится с «Ладой» из Тольятти. Ярославская команда по состоянию на 27 января занимает первое место на Западе и четвертое в общей таблице регулярного чемпионата с 69 очками.

