«Локомотив» в четвертый раз в сезоне обыграл СКА

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:3.

Фото: ХК «Локомотив»

Счет на первой минуте мачта открыл нападающий «Локомотива» Максим Шалунов с передачи Александра Радулова. Уже в середине второго периода только уже Радулов забил с передачи Шалунова. На последней минуте матча Шалунов оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. В составе СКА отличился Рокко Гримальди: он забросил единственную шайбу в ворота Даниила Исаева за 20 секунд до финальной сирены.

Это была пятая встреча команд в текущем сезоне регулярного чемпионата, четыре из них завершились победой «Локомотива».

30 января ярославская команда на домашней арене встретится с «Ладой» из Тольятти.