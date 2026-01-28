Продажи отечественной сельхозтехники в России в 2025 году упали более чем на 20%

Рынок сельхозтехники в России завершил 2025 год резким спадом. Продажи отечественных машин на внутреннем рынке сократились на 21,1%, до 155,1 млрд руб., сообщает «Росспецмаш».

Отгрузки снизились по большинству категорий. Сильнее всего — пресс-подборщиков (на 36,7%), тракторов (на 31,1%) и зерноуборочных комбайнов (на 30,9%). Рост показали только машины для внесения удобрений. Основные причины — низкая доходность аграриев, высокая стоимость кредитов и недостаточная господдержка в условиях кризисного рынка. «Рентабельность растениеводства снизилась с 40–50% в 2020 году до 15–16% в 2025 году»,— отмечает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году значительного восстановления спроса не произойдет.

