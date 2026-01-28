Топливо бросило в холод

Котировки летнего дизтоплива на трубных базисах опустились до годового минимума. Сказались давление роста спроса на зимние сорта из-за морозов и пессимизм относительно потребления в 2026 году. Для участников рынка, накопивших запасы, ситуация в моменте грозит убытками. Впрочем, в ближайшие недели оптовые цены на дизтопливо могут вырасти в том числе из-за сокращения дисконтов на российские нефтепродукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Средние цены на летнее дизтопливо с поставкой по трубе по итогам недели 19–23 января обновили годовой минимум, опустившись ниже 51,4 тыс. руб. за тонну, говорится в обзоре Национального биржевого агентства. Предыдущий минимум фиксировался 18 декабря 2025 года. На цены влияют морозы, из-за чего вырос спрос на зимние сорта, а также пессимистичные ожидания относительно потребления в 2026 году из-за ожидаемого сокращения авторынка, объема грузовых перевозок и туристической активности.

Как отмечают аналитики, ситуация грозит убытками участникам рынка, вынужденным продавать ранее купленный товар, и создает риски дальнейшего снижения цен.

В обзоре уточняется, что разница в цене между отпускаемым с предприятия топливом и поступающим по трубе в некоторых случаях стала отрицательной. В системе «Транснефти» стоимость ресурса повышается из-за увеличения срока хранения и сокращения темпов вывоза летнего дизтоплива, поясняют авторы обзора. Вероятно, добавляют аналитики, конъюнктура сменится с прохождением пика похолодания.

14 января на Петербургской бирже проданы рекордные объемы дизтоплива — 105,9 тыс. тонн. Аналитики связывали это с ростом нефтепереработки, сбоями в экспорте из-за непогоды в портах, а также стремлением компаний нарастить запасы на случай инцидентов на НПЗ. К концу месяца объемы биржевых продаж перешли к снижению. Так, 27 января реализовано 89,23 тыс. тонн дизтоплива — на 3% меньше, чем в предыдущий торговый день.

Продажа остатков летних сортов дизтоплива с существенными дисконтами может начаться, когда накопленные затраты на хранение превысят рентабельность от реализации, говорит Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора.

По словам источника “Ъ” в отрасли, спрос на летнее дизтопливо будет зависеть от погоды весной и хода посевной кампании. Кроме того, нефтекомпании могут перенаправить избыточные объемы на экспорт, что позволит сбалансировать рынок.

Правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива для всех участников рынка в сентябре 2025 года, с октября экспорт дизтоплива разрешили для производителей.

Стоимость летнего дизтоплива на Петербургской бирже по индексу европейской части России 27 января выросла на 0,75%, до 52,05 тыс. руб. за тонну, межсезонного — на 0,44%, до 50,42 тыс. руб. за тонну, зимнего — скорректировалась на 0,25%, до 59 тыс. руб. за тонну. Год к году котировки летнего дизтоплива снизились на 8,5%, межсезонного — на 10,9%, зимнего — на 3,1%, указывается в обзоре.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что спрос на летнее дизтопливо будет расти, поскольку текущие сделки предполагают отгрузки уже в конце февраля, а в ряде случаев — начале марта. Январское снижение цен не отражает общую динамику на ближайший год, говорит генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. Он указывает на данные ФАС, согласно которым в январе 2025 года средняя стоимость дизтоплива на Петербургской бирже составляла 57,11 тыс. руб. за тонну, в апреле превысила 60 тыс. руб. за тонну, а в октябре — 70 тыс. руб. за тонну.

В ближайшие недели оптовые цены на дизтопливо могут вырасти в том числе из-за сокращения дисконтов на российские нефтепродукты, отмечает Кирилл Бахтин, руководитель центра по аналитике российских акций БКС. К увеличению котировок, добавляет он, в том числе может привести вероятная отмена запрета на экспорт дизтоплива для непроизводителей в конце февраля, а также сезонные ремонты НПЗ.

Ольга Семеновых