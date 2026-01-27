«Белогорье» проиграло «Локомотиву» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» уступил новосибирскому клубу «Локомотив» в 21-м туре Суперлиги. Матч прошел на домашней арене белгородцев в Туле 27 января и завершился со счетом 0:3 (28:30, 22:25, 20:25).

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

По итогам встречи «Белогорье» занимает пятую строчку турнирной таблицы с 43 очками. «Локомотив» расположился на втором месте с 53 очками. Первое место сейчас у «Зенит-Казань» (57 очков), с которым у «Белогорья» 31 января состоится следующая игра. Матч начнется в 18:00.

В предыдущем туре белгородцы проиграли «Газпром-Югре» из Сургута. Встреча также прошла в Туле и закончилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Егор Якимов