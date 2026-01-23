«Белогорье» потерпело поражение от «Газпром-Югры» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» уступил в домашнем матче команде «Газпром-Югра» из Сургута. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Фото: ВК «Белогорье»

Белгородцы проиграли все три партии с минимальным отрывом: 22:25, 22:25, 23:25. По статистике матча команды совершили практически равное количество результативных блоков (по 5) и подач на вылет («Белогорье» — 6, «Газпром-Югра» — 7). Однако хозяева допустили больше ошибок — 17 против 14 у соперника. Следующий матч «Белогорье» проведет 27 января в Туле против новосибирского «Локомотива».

В начале недели «Белогорье» победило «Динамо-Урал» из Уфы. Встреча прошла на домашней арене белгородцев в Туле и завершилась со счетом 3:1 (25:18, 25:19, 22:25, 25:21).

Ульяна Ларионова