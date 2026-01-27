Два человека пострадали в ДТП с инкассаторским автомобилем под Волосово

Около пяти часов вечера 27 января на 73-м км федеральной трассы А-180 «Нарва» в районе деревни Кайкино частный инкассаторский автомобиль лоб в лоб столкнулся с двумя иномарками, сообщает 47news. В результате ДТП потребовалось вмешательство медиков и специалистов из «Леноблпожспаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия столкновения инкассаторской машины с легковушками на трассе «Нарва» под Волосово

Фото: Пресс-служба ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба». Последствия столкновения инкассаторской машины с легковушками на трассе «Нарва» под Волосово

Фото: Пресс-служба ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба».

Последние деблокировали из инкассаторской машины водителя, получившего серьезные травмы. Также, по уточняемым данным, пострадал еще один человек. В результате столкновения образовалась пробка протяженностью до 2 км в обе стороны. Обстоятельства столкновения уточняются.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что вечером 26 января автомобиль Renault перевернулся после столкновения с Lexus на Выборгском шоссе в Парголово. Водитель французской иномарки погиб.

Андрей Маркелов