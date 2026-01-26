Renault перевернулся после столкновения с Lexus на Выборгском шоссе, водитель погиб

Вечером 25 января на Выборгском шоссе автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 20-летний водитель, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Lexus, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По свидетельствам очевидцев, молодой человек не справился с управлением, автомобиль перевернулся. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Водителя японской иномарки доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Маркелов