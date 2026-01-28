Рост доходов отельного бизнеса в России в 2026 году замедлится до 10%

Доходы коллективных средств размещения в России в 2026 году могут вырасти на 10%, до 1,28 трлн руб., что на 1,5 процентного пункта ниже темпов 2025 года. Замедление связано со стагнацией внутреннего и въездного туризма.

Рынок перешел к сдержанной динамике из-за высокой конкуренции и ограниченных возможностей для роста тарифов. «Мы ожидаем рост средней цены на номер, но уже видим снижение темпов прироста», — говорит гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов.

Ввод новых номеров также замедлится. По прогнозам, в 2026 году будет сдано около 11 тыс. номеров, рост составит лишь 4,7% против 16,7% годом ранее. В Москве и Санкт-Петербурге объем ввода может сократиться. Однако частично спад компенсирует рост предложения сервисных апартаментов. Эксперты ожидают активизации в регионах, таких как Северный Кавказ и Дальний Восток.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Отели забронировали рост».