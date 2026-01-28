Отели забронировали рост

Общие доходы коллективных средств размещения в России в 2026 году, по прогнозам, увеличатся на 10%, до 1,28 трлн руб. По сравнению с 2025 годом темп роста сократится на 1,5 п. п. Это связано со стагнацией внутреннего и въездного туризма. Отельеры в этих условиях переносят сдачу новых номеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совокупный доход коллективных средств размещения в 2026 году может составить 1,28 трлн руб., прибавив год к году 10%, прогнозируют в Nikoliers. Это произойдет за счет увеличения на 5% числа ночевок, до 368,1 тыс., и роста на 7% количества гостей, до 95,8 млн человек. Рост оборота гостиничного рынка замедлится: в 2025 году совокупные доходы коллективных средств размещения выросли на 11,5%, до 1,16 трлн руб. Рынок перешел к сдержанному росту из-за высокой конкуренции за гостя, констатирует президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов не исключает, что загрузка отелей в 2026 году может снизиться на 1–2 процентных пункта год к году. «Мы ожидаем рост средней цены на номер и доходности на номер, но уже видим снижение темпов прироста»,— говорит он. Так, в Москве в 2025 году доходность на номер выросла на 5% год к году, а в 2024 году — на 47%. В Санкт-Петербурге увеличение составило 11% и 20% соответственно. Сейчас у отельеров, по мнению господина Ефимова, нет возможности существенно повышать тарифы.

Переход гостиничного рынка к стагнации может быть связан с наметившимся в 2025 году замедлением темпа роста рынка внутреннего туризма.

Из-за закрытия части пляжей в Краснодарском крае, укрепления рубля и усталости от отдыха внутри страны туристы переориентировались на выездные направления (см. “Ъ” от 14 января). Компенсировать это за счет интуристов не удалось: их количество в 2025 году выросло лишь на 2–5%, до 1,6–1,65 млн, следует из предварительной оценки Ассоциации туроператоров России.

Сдержанный рост в туризме, вероятно, пока сохранится. Аналитики Nikoliers ожидают, что в 2026 году количество туристических прибытий в Москву возрастет на 1,9%, до 27,3 млн, в Санкт-Петербург — на 3,2%, до 12,8 млн человек. В IBC Real Estate рассчитывают на совокупный рост российского турпотока в 2026 году в 3–6% год к году.

По этой причине ввод в России новых отелей также замедлится. Партнер NF Group ожидает, что в 2026 году суммарно будут сданы 11 тыс. номеров — на 4,7% больше, чем годом ранее. В 2025 году рост этого показателя составил 16,7%. В Минэкономики “Ъ” пояснили, что по программе льготного кредитования в России в 2026 году будут сданы 800 номеров. Еще 10 тыс. комнат до 2027 года будут сданы в модульных объектах.

Ввод номеров на крупнейших гостиничных рынках России вообще может показать снижение.

Руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко ожидает, что в этом году в Москве будет сдан 661 номер, на 37% меньше, чем в 2025-м. В Санкт-Петербурге снижение составит 23,4%, до 614. В IBC Real Estate предполагают, что в Москве ввод гостиничных номеров останется на уровне 2025 года, а в Санкт-Петербурге сократится на 23%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Частично спад может компенсировать высокий ввод сервисных апартаментов: объем нового предложения в Москве и в Санкт-Петербурге вырастет в 2026 году в несколько раз к показателям 2025 года, следует из данных Nikoliers. Но Олег Германенко поясняет, что в Санкт-Петербурге выраженный рост во многом связан с реализацией объектов, ввод которых ранее сдвигался из-за низкой распроданности и моратория на штрафы девелоперам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александр Биба считает, что среднегодовой рост номерного фонда в России до 2030 года составит 5–6%, что объясняется длительным инвестиционным циклом и негативным влиянием макроэкономических факторов. В моменте снижение объема ввода, по его мнению, может быть связано с переносом сроков реализации проектов. «Меняются финансовые условия, включая стоимость заимствований, и часть объектов смещается»,— поясняет эксперт. В 2026–2028 годах господин Биба ожидает роста числа открытий, многие из которых обеспечат для туристов такие макрорегионы, как Северный Кавказ, Черноморское побережье, Алтай и Дальний Восток.

Александра Мерцалова