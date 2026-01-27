Правительство определит порядок проверки продавцов на маркетплейсах

Правительство дорабатывает пакет подзаконных актов к закону о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года. Документы определят порядок проверки маркетплейсами карточек товаров и контрагентов.

Проекты постановлений, опубликованные на regulation.gov.ru, обяжут операторов сверять данные о продавцах и товарах с государственными реестрами. Проверке подлежат сведения о регистрации, сертификации и маркировке продукции. Для владельцев пунктов выдачи заказов и партнеров площадок также вводится обязательная верификация.

В Ozon и Wildberries сообщили “Ъ” о поддержке мер и участии в обсуждении. «Процедуры проверки не должны превращаться в избыточный барьер для выхода на рынок», — отметили в Wildberries. Эксперты ожидают роста операционных затрат маркетплейсов, но признают, что нововведения усложнят доступ на площадки для недобросовестных продавцов.

