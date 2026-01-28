Число вакансий курьеров на полную ставку впервые сократилось

В 2025 году впервые за несколько лет сократилось количество вакансий для курьеров на полную ставку. При этом спрос на работу с гибким графиком продолжает расти, что выгодно как соискателям, так и бизнесу.

Согласно данным HeadHunter, количество вакансий на полную ставку снизилось на 2,1%, до 69,2 тыс., а на частичную занятость — выросло на 36,8%, до 127,5 тыс. Соискателей привлекает возможность совмещать подработку с учебой или основной работой, а компании могут точнее распределять нагрузку в пиковые часы.

«Частичная занятость привлекательна не только для исполнителей, но и для самого бизнеса», — отмечает гендиректор Grow Food Даниэль Гальпер. Однако эксперты указывают, что гибкий график не решает проблему кадрового дефицита: курьеры остаются в топ-15 самых дефицитных профессий из-за низкой привлекательности для россиян и оттока мигрантов.

