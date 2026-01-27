Глава обанкротившегося тамбовского нефтетрейдера не смог расторгнуть сделку о продаже элитного авто

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу обанкротившегося владельца тамбовского нефтетрейдера Павла Корчагина на решение предыдущей инстанции, отказавшей бизнесмену в аннулировании договора по продаже премиального автомобиля BMW X5 на номерах XDRIVE40D, а также платежа на 5,2 млн руб. в рамках сделки по приобретению аналогичного авто. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно судебным документам, в июне 2023 года господин Корчагин продал дагестанскому предпринимателю Магомеду Мухтарову находившийся в залоге у Росбанка из-за непогашенного автокредита автомобиль BMW X5 за 7,5 млн руб. Господин Мухтаров погасил автокредит, перечислив на счет Павла Корчагина в Росбанке 2,3 млн руб., а затем перевел бизнесмену еще 5,2 млн руб.

Финансовый управляющий бизнесмена Наталия Мягких посчитала, что договор заключен «при неравноценном встречном исполнении» и оплата по нему была внесена не полностью. Однако суд не согласился с этим, указав, что оплата была внесена в полном объеме.

В августе 2023-го Павел Корчагин заплатил московскому предпринимателю Салаутдину Багатову 5,2 млн руб. в рамках договора заема. Заем на 5,5 млн руб. был предоставлен для приобретения BMW X5, но сделка не могла быть совершена, так как авто находилось в залоге у банка из-за непогашенного кредита. Поэтому господин Корчагин не продал машину и частично вернул деньги господину Багатову.

Сам бизнесмен указывал, что на момент платежа он уже имел задолженности перед несколькими кредиторами, следовательно, сделка была совершена «с предпочтением» и ее можно признать недействительной. Суд также не согласился с этими доводами, не найдя оснований для расторжения сделки. После этого господин Корчагин попытался обжаловать решения в апелляции.

В августе 2024 года арбитражный суд Москвы признал Павла Корчагина банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества на шесть месяцев. С заявлением о банкротстве Павла Корчагина в августе 2023-го обратился московский «Автоторгбанк» из-за долга в 408,8 млн руб. Впоследствии в реестр требований кредиторов господина Корчагина были включены долги на сумму 1,8 млрд руб.

Подробнее о банкротстве «Транссервиса» — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов