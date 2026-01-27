Страны ЕС прописали правило одного флага

Европа выпустила предупреждение для так называемого теневого флота России. Страны ЕС обвинили Москву в создании помех в системе спутниковой навигации и призвали международное морское сообщество распознавать это как угрозы безопасности в Балтийском и Северном морях. Согласно документу, подделка данных транспондеров снижает безопасность судоходства, увеличивает риск аварий и осложняет проведение спасательных операций. Документ подписали, в частности, Франция, Германия и Великобритания. Они требуют, чтобы суда ходили под флагом только одного государства, иначе они будут рассматриваться как танкеры без гражданства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Агентство Bloomberg считает, что заявление просто формализовало действия европейских стран по давлению на Россию. Впрочем, скорее, это предупредительный выстрел, считает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков: «Действительно бывают случаи, когда просторы океана бороздит какой-то корабль, на котором формально флаг есть, но на самом деле он совершенно неподотчетен властям данного государства или оно само спустя рукава относится к своим обязанностям в этой сфере. То есть европейцы обозначают свою позицию, говорят, что если, допустим, Палау раздает свои флаги, то мы будем эти корабли задерживать. Естественно, это будет очень сильно бить по репутации этой страны, и, в конце концов, судовладельцы станут отворачиваться от такого государства флага как ненадежного. Ведь получится, что, если корабль вывешивает такой флат, то это скорее является приманкой, чтобы это судно задержали, досмотрели и так далее. Возможно, что груз на нем и не конфискуют, но любой час, а тем более день простоя, например, танкера с грузом — это конкретные убытки в твердой валюте.

Так что все это бьет и по грузоотправителям, и по грузополучателям, и по судовладельцам, и по фрахтователям, и по страховщикам, по всей цепочке».

Останавливать нефтяные танкеры российского теневого флота в Европе начали в 2025 году. Прошлой весной Эстония задержала у Таллина судно «Кивала» под флагом Джибути из-за нарушения морского права. Но его не арестовали. Тот же самый танкер под новым названием «Боракай» и под флагом Бенина осенью перехватили уже французские власти, тогда его тоже быстро отпустили. В январе 2026-го Париж задержал танкер «Гринч»: судно вышло из Мурманска под флагом Коморских Островов. Но французские власти подозревают, что флаг и навигационные документы судна являются поддельными. Капитан «Гринча» задержан, члены экипажа, граждане Индии, остаются на борту до завершения следственных действий.

Судя по всему, Европа хочет расширить применение Конвенции ООН по морскому праву. Но как далеко она готова зайти, вопрос пока открытый, отметил директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Когда судно по какой-то причине меняет флаг после выхода из порта с точки зрения конвенционного морского права это является нарушением и дает право прибрежным государствам на его остановку осмотр и остановку. Но если следовать международному праву, которое пока еще действует, надолго задерживать такие корабли нельзя. Вопрос, скорее, в том, что налицо попытка масштабировать это явление.

Второй и куда более угрожающий аспект — это уже довольно многочисленные случаи, когда Военно-морские силы США просто арестовывали, даже, по сути, конфисковывали груз судов, следующих, в частности, из портов Венесуэлы. Пойдут ли на такие же шаги Великобритания, Франция и другие европейские страны, вопрос открытый. Готовы ли они напрямую нарушать международное право? При этом все, что можно было перенаправить через арктические порты на восток, тихоокеанские российские компании уже сделали. Инфраструктура устроена так, что основную часть поставок нефти Urals и существенную часть поставок нефтепродуктов приходится везти через Балтийское и Черное моря. Изменить эту ситуацию в ближайшее время невозможно. Но это касается, по сути, большей части российской морской торговли, и так было всегда».

В декабре 2025-го ЕС расширил санкции в отношении танкеров так называемого российского теневого флота, в список включили 41 судно. Им запрещены заход в европейские порты и получение услуг, связанных с морскими перевозками. В целом под европейскими санкциями сейчас находится почти 600 судов.

Екатерина Вихарева