Рынок труда бросил курить

Руководители российских компаний все чаще отказываются нанимать курящих сотрудников. Как рассказали собеседники “Ъ FM”, около половины работодателей не рассматривают кандидатов с этой привычкой. Тенденция усилилась недавно. Как отмечают эксперты, пару лет назад регулярные перекуры не воспринимались бизнесом как серьезная проблема. По последним данным Минздрава за 2025 год, примерно каждый пятый россиянин старше 15 лет употребляет табак. Но общее число обладателей вредной привычки все равно снижается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Айгуль Абдуллина, Коммерсантъ Фото: Айгуль Абдуллина, Коммерсантъ

Главы организаций считают, что курильщики снижают дисциплину и вредят корпоративной культуре, рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов: «Все борются за эффективность и повышение производительности труда. Многие компании считают, что даже если сотрудники один раз в час ходят на перекур на пять-десять минут, то в течение рабочего дня это может сложиться в 40 минут, а то и час. А если умножить это на количество часов в неделю, то это минус пять часов, а за месяц набегает порядка 20.

Чтобы бороться с собственной управленческой тревожностью, работодатели отдают предпочтение некурящим кандидатам. Они пытаются тревожность снять за счет ручного управления: люди постоянно находятся на рабочих местах, не отвлекаются, неформальное общение сотрудников находится под контролем. Нет однозначного ответа, в каких отраслях больше уделяют внимание здоровому образу жизни сотрудников, в каких меньше. До сих пор встречаются компании, где в офисах курят. Как правило, это зависит от личности первого лица».

Весной прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко оценил убытки российских бизнесменов от вредной привычки работников в более чем 400 млрд руб. ежегодно. Работодатели рассказали “Ъ FM”, как они относятся к курящим сотрудникам:

Управляющий партнер федеральной сети маникюра и педикюра «Пальчики» и основатель бьюти-пространства Faceology Нина Литвинова: «Для нас очень важно, чтобы человек внимательно относился к своему здоровью. Это даже не про время, которое человек проводит, выкуривая сигареты и общаясь. Это как раз может быть большим плюсом, потому что в курилках раньше решались какие-то вопросы, которые не решались на планерках и на совещаниях. Но у нас бизнес про красоту, и мы хотели, чтобы наши сотрудники думали про здоровье. Поскольку мы общаемся с гостями, то история с запахами для нас тоже является достаточно критичной. Я знаю большое количество предпринимателей, которые ровно так же смотрят на этот вопрос, делая акцент именно на здоровье людей, на их сознательном выборе». Глава фермерского хозяйства «Ермоленко» Кирилл Ермоленко: «Так как я курильщик, это для меня не сильно имеет значение, пока я курю, все тоже. Но тенденция такая действительно есть и она вполне оправдана, потому что во время частых перекуров человек отвлекается от рабочего настроя. Я занимаюсь производством и даже по себе стал замечать, что чрезмерные перекуры мешают. Стал делать большие паузы». Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов: «Ничего хорошего, конечно, нет, если трудовой коллектив курит, потому что это реальное время, которое может быть потрачено на пользу, а, как правило, одни вредные привычки подтягивают другие, и это деструктивно сказывается на здоровье и продуктивности. Мы всячески поддерживаем здоровый образ жизни и поэтому субсидируем либо абонементы в спортзал, либо правильное питание, ДМС в том числе для того, чтобы у команды было здоровое тело, здоровый дух, устойчивая работа и эффективность».

Около трети работающих курильщиков выходят на перекуры три-четыре раза в день, следует из данных исследовательского портала SuperJob. 37% делают это примерно каждый час и тратят на каждый перекур минимум пять-десять минут рабочего времени.

Ангелина Зотина