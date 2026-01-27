Пленного отключили от газа

Как стало известно “Ъ”, в Черемушкинском райсуде Москвы рассматривается беспрецедентный иск участника СВО. Военнослужащий, которого поддерживает прокуратура, требует полтора миллиона у «Мосгаза», откуда его уволили после пленения бойцами ВСУ. О том, что он написал заявление по собственному желанию, солдат узнал, когда его освободили, обменяв на украинца.

По данным “Ъ”, 47-летний Эдуард Беляков требует от своего бывшего работодателя более 1,5 млн руб. невыплаченной зарплаты и 50 тыс. руб. компенсации морального вреда за незаконное увольнение.

Москвич работал в «Мосгазе» монтажником наружных трубопроводов 6-го разряда с 2012 года. Как указали в иске (есть в распоряжении “Ъ”) его представители, мужчина «добросовестно выполнял свои должностные обязанности, не отказывался от сложных командировок и работы в сверхурочные часы». В марте 2023 года в АО было проведено собрание трудового коллектива, на котором сотрудникам предложили заключить контракты с Минобороны и отправиться на СВО. Одним из условий заключенного им контракта была гарантия сохранения за монтажником рабочего места, а также ежемесячная выплата ему зарплаты от «Мосгаза» в 75 тыс. руб.

Эдуард Беляков был отправлен в только что сформированный 272-й мотострелковый полк, в составе которого в учебном центре проходил подготовку на оператора-наводчика БМП. Позже он стал мотострелком, попал на передовую и 28 октября 2023 года «при выполнении боевой задачи» был захвачен военнослужащими ВСУ. В плену провел полтора года, и лишь в конце мая прошлого года его обменяли на пленных украинцев. Мужчина прошел проверку соответствующих органов, после чего возобновил службу в одном из мотострелковых подразделений российской армии.

«Потом мне предоставили месячный отпуск, чтобы повидаться с семьей, и тогда я от жены узнал, что "Мосгаз" давно перестал платить положенные 75 тыс. руб.»,— рассказал “Ъ” сам рядовой Беляков.

Остальные выплаты, от военных и властей столицы, не прекращались. По его словам, он пытался связаться с ответственными лицами АО, но говорить с ним согласились лишь сотрудники уровня секретарей. Выяснилось, что его уволили «по собственному желанию» еще 26 декабря 2023 года, когда он находился в плену за сотни километров от Москвы, а последняя выплата денег от «Мосгаза» была датирована концом сентября того же года. «Мне не выдали ни трудовую книжку, ни выписку из приказа об увольнении»,— пояснил Эдуард Беляков, отметив, что написал иск в суд, поручив следить за его рассмотрением жене и юристам, а сам отбыл к новому месту службы. В заявлении бывший монтажник просит обязать АО «Мосгаз» восстановить его на работе в связи с незаконным расторжением трудового договора, который числился приостановленным на время прохождения службы по контракту. «Истец находился на территории другого государства в плену вооруженных сил Украины… Какого либо-доступа к средствам связи у него не было, и, таким образом он физически не мог изъявить желание уволиться с работы»,— заявил “Ъ” представляющий интересы контрактника адвокат Кирилл Дроздов.

«Это обычный работяга, который, пройдя через ужасы войны и плена, оказался в совершенно дикой и непонятной ситуации»,— заявил другой защитник солдата Сергей Бровченко. Как юристы, так и сам контрактник не исключают, что его увольнение может быть связано именно с попаданием в плен. Во время пребывания военного на Украине захватчики записали 20-минутный ролик с его участием, разместив его позже в интернете. На вопросы офицеров украинских спецслужб, говорящих измененными голосами, российский военнослужащий отвечает как на допросе спокойно и четко, но довольно односложно, не раскрывая каких-либо военных секретов.

«Естественно, мне подсказывали, что отвечать, что-то я сам импровизировал»,— сообщил “Ъ” бывший пленный, отметивший, что вынужден был пойти на это, поскольку «просто хотел выжить».

Стоит отметить, что никаких претензий к нему у спецслужб или следственных органов в связи с попаданием в плен не возникло.

Сам военнослужащий говорит, что на данный момент у него хорошие, ровные отношения с сослуживцами и командиром батальона.

Адвокаты подчеркивают, что слушания по гражданскому делу в Черемушкинском суде проходят крайне редко, а «Мосгаз», Минобороны и некоторые другие структуры, куда были направлены запросы о процедуре увольнения гражданина Белякова, зачастую их просто игнорируют. «Пока нам сложно даже представить, сколько еще будет тянуться этот процесс»,— рассуждают юристы Эдуарда Белякова. Между тем в суде их требования поддерживает прокуратура, а судьбой солдата заинтересовались депутаты Госдумы.

В пресс-службе АО «Мосгаз» “Ъ” пообещали ответить на устные и письменные вопросы, но оперативно этого не сделали.

Сергей Сергеев