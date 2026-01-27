Среднесуточный пассажиропоток вокзала Самара превышает 18 тысяч человек

Среднесуточный пассажиропоток железнодорожного вокзала Самара превышает 18 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего в 2025 году пассажиропоток по станции Самара превысил 6,5 млн человек. Пригородными поездами воспользовались более 4 млн пассажиров, или более 11 тыс. человек среднесуточно. В дальнем следовании — более 2,55 млн пассажиров, или около 7 тыс. человек среднесуточно.

Максимальный пассажиропоток был зафиксирован 4 июля 2025 года, когда самарский железнодорожный вокзал обслужил 25 081 человек. В июле зарегистрирована максимальная загрузка железнодорожной станции по месяцам. В этот летний месяц вокзал Самара обслужил более 690 тыс. человек, или 22,29 тыс. пассажиров в среднем за сутки.

Андрей Сазонов