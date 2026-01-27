«Все это — цирк», неработа и «Роман с эмигрантом»

В конце января в Нижнем Новгороде пройдут лекции об исчезнувших видах животных, искусстве фотографии, архитектуре, моде, космосе и науке. В городе состоятся концерты классической музыки и песен из советских фильмов, откроются выставка-ярмарка «Арт Мир» и книжный фестиваль «Неработа». Подробнее о наиболее заметных событиях читайте в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выставка «Все это — цирк» (6+)

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11

Когда: 21 января — 15 февраля

Вход свободный

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспонат выставки «Все это — цирк» в «Рекорде»

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области Экспонат выставки «Все это — цирк» в «Рекорде»

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

В экспозиции собраны работы 20 художников из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Италии. Представленные живопись, графика, скульптура и керамика связаны с авторскими исследованиями темы цирка.

«В работах сочетаются игровой элемент и ирония, способность вызывать смех и восторг, а также исследование скрытой жизни цирка — его памяти, старого реквизита, ощущений постоянных обитателей и животных. Для одних цирк раскрывается через цвет как чистая эмоция и праздник, абстрактно выплескивающийся на холст; для других — это старомодный сюжет, психологизм, поиск баланса в трюках и кочевой жизни, связанной с необходимостью удивлять»,— рассказали организаторы.

Выставка Александра Фурсова «Северная сторона» (6+)

Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А

Когда: 27 января — 1 марта

Стоимость билетов: обычный — 300 руб., льготный — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Александра Фурсова «Северная сторона» в Русском музее фотографии

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области Выставка Александра Фурсова «Северная сторона» в Русском музее фотографии

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

В экспозиции собраны фотографии Русского Севера, его природы, архитектуры, материальной культуры крестьянского быта и ее последних живых носителей.

«Север, представленный здесь, не совсем такой, как привыкли его видеть на страницах туристических буклетов. Он здесь настоящий, такой, каким его застал автор в конце прошлого века»,— отметили в музее.

Лекторий о природном наследии (12+)

Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35

Когда: 18:00 28 января

Вход по регистрации

Сначала биолог Надежда Киселева прочитает лекцию «Уникальные экосистемы Нижегородского края: где прячется биоразнообразие». Слушатели смогут узнать, какие природные комплексы делают регион особенным, где располагаются ключевые места обитания редких видов и как функционируют эти хрупкие сообщества.

Затем состоится лекция «Утратили или не утратили? Как и где искать виды, не встреченные десятилетиями». На ней председатель фонда Нижегородского отделения Союза охраны птиц России, ведущий научный сотрудник заповедника «Нургуш» Сергей Бакка расскажет о видах, которые считаются исчезнувшими, и почему их поиск — это важная природоохранная задача.

Литературно-музыкальный спектакль «Сестра моя жизнь» (12+)

Где: Музей А. Д. Сахарова на проспекте Гагарина, 214

Когда: 19:00 28 января

Стоимость билетов: 750 руб.

Театрализованная читка пьесы Натальи Ивановой «Фрейденберг, или Сестра моя жизнь», основанной на переписке писателя Бориса Пастернака и его кузиной Ольгой Фрейденберг. В этот диалог поместились Серебряный век, Первая мировая война, революция и гражданская война, блокада Ленинграда, поздний сталинизм и ранняя оттепель. В спектакле играют актеры московского Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой Денис Сорокотягин и Ольга Тенякова.

Лекция Андрея Фоменко «Вещи из сна» (12+)

Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А

Когда: 18:00 29 января

Вход по регистрации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Русский музей фотографии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Русский музей фотографии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Историк и критик современного искусства Андрей Фоменко рассмотрит фотографию не как достоверное свидетельство, максимально приближенное к вещественной реальности, а как явление, причастное к миру сновидений.

Лекция «Ре или новье: работа с городской тканью» (16+)

Где: Дом архитектора на Верхневолжской набережной, 2

Когда: 18:30 29 января

Вход по регистрации

Нижегородский архитектор Дмитрий Соколов расскажет о выборе между реновацией, редевелопментом и новым строительством: когда оправдано бережное вмешательство, а когда — радикальное обновление?

Лекция «Год Надежды. К юбилею великого мастера» (6+)

Где: музей моды и портновского искусства имени Н.П. Ламановой на улице Сергиевская, 8

Когда: 18:30 29 января

Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель и директор музея моды и портновского искусства Ольга Парле

Фото: vk.com / lamanova_nn Основатель и директор музея моды и портновского искусства Ольга Парле

Фото: vk.com / lamanova_nn

Дизайнер, основатель и директор музея Ольга Парле расскажет о русском модельере и художнике театрального костюма Надежде Ламановой.

«Мы поговорим о стратегии выживания и роста в турбулентные времена, о масштабе личности, о достоинстве и ответственности за свое имя. О том, как человек выстраивает свою систему — не только бизнес, но и культурную позицию, и почему именно культура становится более надежной опорой, чем деньги»,— уточнили организаторы.

Балет «Дягилев» на музыку Равеля и Дебюсси (12+)

Где: Нижегородский театр оперы и балета на улице Белинского, 59

Когда: 18:30 29 и 30 января

Стоимость билетов: от 1 до 9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Дягилев» на сцене Большого театра. Артист Денис Родькин (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Балет «Дягилев» на сцене Большого театра. Артист Денис Родькин (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спектакль расскажет об импресарио Сергее Дягилеве и его таланте творить на примере постановки балета «Дафнис и Хлоя». Главную партию исполнит премьер Большого театра Денис Родькин.

Мировая премьера этого балета состоялась в июне 2025 года в Большом театре. Подробнее о постановке читайте в материале «Ъ» «Без Дягилева в голове».

Научное ток-шоу «Язык Эйнштейна» (12+)

Где: Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б

Когда: 19:00 29 января

Вход по регистрации

Четыре эксперта расскажут о научных итогах 2025 года. Заведующий кафедрой неорганической химии ННГУ Евгений Буланов представит ключевые результаты в области химии. Научный сотрудник Центра доклинических исследований ПИМУ Дарья Кузьмина поделится новостями медицины. Представитель «Росатома» Наталья Голова поговорит об итогах года в атомной отрасли, а академический руководитель программы «Компьютерные науки и технологии» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Борис Улитин расскажет о цифровых разработках.

Ток-шоу станет центральной частью мероприятия «Научные итоги года». Оно начнется в 18:30 с мастер-класса по созданию значков, а завершится интеллектуальной игрой «Адреналин».

Концерт «Духовная музыка Антонио Вивальди» (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 19:00 29 января

Стоимость билетов: от 1,5 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Дмитрий Синьковский и оркестр La Voce Strumentale

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Дирижер Дмитрий Синьковский и оркестр La Voce Strumentale

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

Произведения композитора итальянского барокко Антонио Вивальди исполнят солисты Диляра Идрисова (сопрано) и Яна Дьякова (меццо-сопрано), хор и оркестр La voce strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Дмитрия Синьковского.

Программа «Мифы о звездном небе» (18+)

Где: планетарий имени Г.М. Гречко на улице Революционная, 20

Когда: 18:00 30 января

Стоимость билетов: 400 руб.

С помощью оптико-механического проектора звездного неба посетителям расскажут, какие созвездия можно увидеть в Нижнем Новгороде и на что нужно ориентироваться, чтобы найти их самостоятельно.

Экскурсия на английском языке «Хлеб, лимон и серебро» по выставке «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (12+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 18:30 30 января

Стоимость билетов: 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетитель выставки «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» в Арсенале

Фото: vk.com / pushkinmuseum_volga Посетитель выставки «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» в Арсенале

Фото: vk.com / pushkinmuseum_volga

Ведущий специалист культурно-просветительского отдела Арсенала Анастасия Лаврентьева расскажет, о чем говорит тайный язык натюрмортов, как скромные предметы превращались в символы богатства, бренности бытия и художественного мастерства и какие образы повседневности можно увидеть в шедеврах эпохи барокко.

Концерт «IV Международный органный фестиваль Vox humana. Виталия Котова, Людмила Горохова, Мария Резник» (6+)

Где: консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40

Когда: 18:30 30 января

Стоимость билетов: от 1,3 до 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Органный концерт в Нижегородской консерватории имени Глинки

Фото: vk.com / nnovcons Органный концерт в Нижегородской консерватории имени Глинки

Фото: vk.com / nnovcons

Органисты Виталия Котова (Санкт-Петербург), Людмила Горохова (Нижний Новгород) и Мария Резник (Краснодар) исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Жана Алена, Сезара Франка, Тьерри Эскеша, Шарля Пируа, Марселя Дюпре, Марко Энрико Босси и Наджи Хакима.

Читка пьесы «Горький театр» (12+)

Где: «Нетеатр» на улице Большая Покровская, 4Д

Когда: 19:00 30 января

Стоимость билетов: 500 руб.

Пьеса Алисы Ильиной и Дмитрия Сухотерина рассказывает, как работал театр в годы Великой Отечественной войны. Зрители читки смогут обсудить произведение с его авторами и увидеть, как рождается спектакль.

Лекция «Говорит и пишет древний Пантикапей. Заметки полевого эпиграфиста» (12+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 19:00 30 января

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспонат выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее» в Арсенале

Фото: vk.com / pushkinmuseum_volga Экспонат выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее» в Арсенале

Фото: vk.com / pushkinmuseum_volga

Научный сотрудник Учебного художественного музея имени И.В. Цветаева Андрей Агафонов расскажет об особенностях исследований в области эпиграфики. Эта историческая дисциплина изучает древние надписи на твердых предметах: камне, керамике, штукатурке, металле, кости.

Концерт «Песни советских кинофильмов» (6+)

Где: филармония во втором корпусе кремля

Когда: 19:00 30 января

Стоимость билетов: от 2,3 до 5,7 тыс. руб.

Симфонический оркестр Cagmo вместе с хором исполнит аранжировки песен из советских фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гостья из будущего», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Электроника», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Земля Санникова», «Белое солнце пустыни», «Семнадцать мгновений весны», «Бременские музыканты» и других.

Международная выставка-ярмарка искусств «Арт Мир» (0+)

Где: Нижегородская ярмарка на улице Совнаркомовская, 13

Когда: 31 января — 8 февраля

Стоимость билетов: обычный — 650 руб., льготный — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международная выставка-ярмарка искусств «Арт Мир» в 2025 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Международная выставка-ярмарка искусств «Арт Мир» в 2025 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Тема «Арт Мира» в этом году — «Созвездие культур». Свои произведения представят около 400 художников из 29 городов России и 18 стран мира. Посетители смогут увидеть живопись, графику, скульптуру, керамику, фотографию, антиквариат и другие формы искусства. Также в программе около сотни мастер-классов, лекций и дискуссий. В частности, узнать больше об экспозиции можно на кураторском маршруте от ювелирной галереи «Пламенея». Полная программа опубликована на сайте мероприятия.

С 31 января по 7 февраля выставка будет открыта с 11:00 до 20:00, 8 февраля — до 18:00.

Какие еще выставки продолжают работу До 29 января в центре культуры «Рекорд» открыта выставка Юлии Ванетти «Двенадцать месяцев» (0+). До 31 января в католическом храме на улице Студеная, 10Б открыта выставка «Собор на Студеной: мечты сбываются» (16+). До 1 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка казанского художника Ильгизара Самакаева «На волне цвета» (12+). До 1 февраля в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта мультимедийная выставка «Tundra» (6+). До 15 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Жизнь прожить — не поле перейти. Юрий Либеров. К 105-летию со дня рождения» (0+). До 22 февраля в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Герои и будни. Советское изобразительное искусство из собрания НГХМ» (0+). До 23 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка нижегородского художника Алексея Мясникова «Очертания света» (0+). До 1 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыты выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее» (0+) и «Библейские сюжеты. Марк Шагал и западноевропейское искусство XVI–XIX веков» (0+). До 1 марта в Доме актера имени В.В. Вихрова открыта выставка нижегородского художника Ольги Лагеды «Эксперименты» (0+). До 8 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+). До 9 марта в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка старинных замков и ключей «Русский замок. Кузнечная летопись» (0+). До 9 марта в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка Алексея Старкова «Вещи, которые приносят счастье» (12+). До 22 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта персональная выставка художника Евгения Хлюнева «В погоне за ветром» (0+), до 29 марта — выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (12+). До 29 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+). До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+).

Книжный фестиваль «Неработа» (6+)

Где: центр современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А

Когда: 12:00 — 20:00 31 января

Вход свободный, на некоторые события нужна регистрация

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Книжный фестиваль «Неработа»

Фото: t.me / terminal_nn Книжный фестиваль «Неработа»

Фото: t.me / terminal_nn

Главной темой фестиваля в этот раз стал город. В программе — встречи «Птицы, листья и рилсы: как мы смотрим на природу» (проведет издатель Олег Бочарников), «Живой миф о городе: как современная русская литература переизобретает провинции и столицы» (писатель Артем Роганов), «Взаимодействие стрит-арта с городской средой» (историк культуры Игорь Кобылин, художник Никита Этогде и исследователь уличного искусства Анна Нистратова) и «Город и футуристы» (краевед Павел Баринов, литературоведы Леонид Большухин и Любовь Барышникова). Также участники смогут посетить мастер-классы по блэкаут-поэзии, коллажу и созданию блокнота, книжную ярмарку и маркет керамики.

Спектакль «Роман с эмигрантом» (12+)

Где: Центр театрального мастерства в Нижполиграфе на улице Варварская, 32

Когда: 19:00 31 января

Стоимость билетов: 1,2 и 1,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Роман с эмигрантом»

Фото: ТЧК театр Спектакль «Роман с эмигрантом»

Фото: ТЧК театр

Вокально-драматический спектакль расскажет о нелегкой судьбе эстрадного артиста Александра Вертинского. Главную роль исполнит актер и режиссер Константин Кибардин. Романсы прозвучат под фортепианную музыку Александра Кандаурова.

Что еще идет в театрах на этой неделе Театр оперы и балета: театрализованный концерт «Мэри Поппинс» (19:00 30 января и 13:00 31 января, 6+), балет «Спящая красавица» (18:30 31 января и 15:00 1 февраля, 0+). Театр драмы: «Вишневый сад» (18:30 27 января, 16+), «Ревизор» (18:30 28 января, 16+), «Бешеные деньги» (18:30 29 января, 16+), «Смута» (18:30 31 января, 12+), «Господа Головлевы» (18:30 1 февраля, 16+). Театр комедии: «Муж моей жены» (18:00 27 января, 16+), «Неидеальный контракт» (20:30 27 января, 18+), «Александр Невский» (18:00 29 и 30 января, 16+), «Дуры мы, дуры!» (18:00 1 февраля, 16+), «Фуршет после премьеры» (20:30 1 февраля, 18+). Театр кукол: «Нервные люди» (15:00 и 18:30 27 января, 18+). Театр юного зрителя: «Много шума из ничего» (18:30 30 января, 12+), «Васса» (18:00 31 января, 16+), «Сотворившая чудо» (15:00 1 февраля, 12+). Камерный музыкальный театр имени В.Т. Степанова: «Парижские тайны» (18:00 30 января, 12+), «Собака на сене» (18:00 31 января, 12+). Дом актера имени В.В. Вихрова: «Фантазии Фарятьева» (19:00 30 января, 12+). Центр театрального мастерства: «Кодекс курильщика» (20:00 27 января, 18+), «Катапульта» (19:00 28 января, 18+), «Заходит андроид в бар» (19:00 1 февраля, 18+). Театр на Счастливой: «Дыроватый камень» (19:00 30 января, 18+), «Женщина года» (18:00 31 января, 16+), «Прибайкальская кадриль» (18:00 1 февраля, 16+). Театр «Вера»: «Обыкновенная история» (18:00 31 января, 16+). Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»: «Пропасть» (18:30 28 января, 16+), «Жизнь в стиле танго» (16:00 1 февраля, 16+). Театр «Утюг»: «Эйфория» (19:00 30 января, 16+).

Концерт «Странствия мятежной души» (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 19:00 31 января

Стоимость билетов: от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертный Пакгауз на Стрелке

Фото: Geometria Концертный Пакгауз на Стрелке

Фото: Geometria

Со сцены прозвучит камерная музыка композиторов, объединивших XIX век с XX-м. Ансамбль солистов оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета исполнит сочинения Арнольда Шенберга, Александра Цемлинского, Эдварда Грига и Леоша Яначека.

Коллажный мастер-класс «Метод нарезок» (12+)

Где: арт-пространство «Кинофактура» в Нижполиграфе на улице Варварская, 32

Когда: 13:30 1 февраля

Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

Посетители смогут узнать, как связаны один из основателей дадаизма Тристан Тцара, визуальный артист Брайон Гайсин и писатель Уильям Берроуз, и увидеть, как «метод нарезок» применяют современные дизайнеры и художники. Участники мастер-класса попробуют разные техники и создадут коллаж своими руками.

Подготовила Елена Ковалева