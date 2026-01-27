Волгоградский губернатор Андрей Бочаров поднялся в медиарейтинге глав регионов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров улучшил свою позицию в рейтинге «Медиалогии» по упоминаемости глав регионов РФ в СМИ. Он занял 32-е место, поднявшись на три строчки в 2025 году. Число упоминаний господина Бочарова в СМИ составило 127,7 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бочаров занял пятое место в медиарейтинге губернаторов в ПФО

Фото: Администрация Волгоградской области Андрей Бочаров занял пятое место в медиарейтинге губернаторов в ПФО

Фото: Администрация Волгоградской области

Среди 89 субъектов РФ лидером рейтинга традиционно стал мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место занял губернатор Московской области Андрей Воробьев, а третье — губернатор Курской области Александр Хинштейн. Внизу списка расположились Владислав Ховалыг (Тыва), Бату Хасиков (Калмыкия) и Владислав Кузнецов (Чукотский АО).

По ЮФО Андрей Бочаров занял пятое место, опустившись на одну позицию. После него следует губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. А первенство досталось главе Ростовской области Юрию Слюсарю.

Нина Шевченко