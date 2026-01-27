Губернатор Астраханской области потерял 11 позиций в медиарейтинге глав регионов

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин занял 51 строчку в медиарейтинге глав регионов РФ, составленной аналитиками «Медиалогии». Оценка основывалась на частоте упоминаний чиновников в СМИ, использовании их прямой речи и роли в публикациях.

В рейтинге глав регионов ЮФО Игорь Бабушкин занял шестое место

Лидерами стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Курской области Александр Хинштейн. Последний поднялся на 36 позиций.

В 2024 году господин Бабушкин занимал 40-е место. По текущим данным, количество упоминаний в СМИ о главе региона составляет 54,9 тыс.

В рейтинге глав регионов Южного федерального округа Игорь Бабушкин закрепился на шестом месте. На пятой позиции расположился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с количеством упоминаний в СМИ 127,7 тыс. Оба опустились на одну строчку.

Лидерами в ЮФО стали глава Ростовской области Юрий Слюсарь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава республики Крым Сергей Аксенов.

