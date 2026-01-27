Семь болельщиков греческого футбольного клуба ПАОК погибли в ДТП в Румынии

Микроавтобус с болельщиками греческого футбольного клуба ПАОК столкнулся с грузовиком на трассе в Румынии, сообщает телеканал Skai. Погибли семь человек, еще трое получили ранения.

Фанаты ПАОКа направлялись из Салоников на матч восьмого тура общего этапа Лиги Европы против французского «Лиона», который состоится 29 января. Пытаясь обогнать легковой автомобиль, микроавтобус столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком, в котором предположительно перевозили этиловый спирт. Микроавтобус отбросило на обочину. На месте ДТП были обнаружены тела шести человек, один из пассажиров погиб по дороге в больницу.

Skai со ссылкой на источник в МИД Греции сообщает, что «сотрудники греческого посольства в Бухаресте немедленно выезжают на место происшествия, чтобы быстро завершить все необходимые процедуры и следить за состоянием пострадавших». Мэр Салоников Стелиос Ангелудис выразил соболезнования семьям погибших и пожелал «скорейшего выздоровления» пострадавшим.

Таисия Орлова