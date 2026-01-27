«Развязка, так или иначе, наступит»

Иран слаб как никогда, такого не было 50 лет: по данным газеты The New York Times, американская разведка уведомила Белый дом о серьезных проблемах внутри Исламской Республики. Центральное командование ВС США тем временем объявило о фактическом завершении оперативного развертывания в Персидском заливе масштабной военной группировки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что 47-му президенту США Дональду Трампу очень нужны новые победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Персидский залив заходят американские авианосцы, в соседних странах приводятся в боевую готовность системы ПВО, авиакомпании сокращают рейсы в Израиль. В воздухе витает вопрос, когда уже что-то случится? Тем не менее пока ничего не происходит, хотя тучи заметно сгущаются. Центральное командование ВС США объявило о начале многодневных учений Военно-воздушных сил для усиления боевой готовности регионе. Президент Дональд Трамп дал понять, что аятоллы хотят договориться и он готов предоставить им шанс заключить сделку. Условия остаются неизменными: отказ от ядерной и ракетной программ, поддержки так называемых прокси-сил, мирный характер государства, также желательно оставить в покое Израиль.

Вероятность того, что Тегеран на все это согласится, равна нулю. Значит, варианта, по сути, два. Военный удар, но тогда для Америки возникает опасность быть втянутой в затяжную войну. Учитывая ужасный опыт Вьетнама, Ирака и Афганистана, подобная перспектива выглядит крайне нежелательной. Второй сценарий — блокада Исламской Республики в расчете на коллапс экономики с одновременной поддержкой внутреннего сопротивления режиму. По информации газеты The New York Times, разведка доложила Трампу, что нынешняя власть в стране сейчас слаба как никогда. На самом деле, что происходит в Иране на данный момент, доподлинно не известно. Интернет по-прежнему полноценно не работает, прорываются лишь отдельные сообщения, которые, надо сказать, не добавляют оптимизма.

В общем и целом пытаться как-то спрогнозировать ход дальнейших событий бессмысленно. Можно лишь сказать, что вряд ли режим аятолл рухнет сам по себе. Кроме того, американскому лидеру остро нужны новые победы. Так называемый эффект Мадуро на сегодня исчерпан. Противники-демократы поднимают голову, не исключен и новый шатдаун, в том числе из-за событий в Миннеаполисе, где усиливаются протесты против миграционной политики Вашингтона. Вот украинское урегулирование, конечно, движется. Однако пока не совсем понятно, куда именно. Возмущенная и обескураженная Европа собирается объединиться, чтобы хоть как-то противостоять давлению Белого дома. К слову, оперативно захватить Гренландию, судя по всему, не вышло.

Явно не всё получается у нынешней администрации США, а время идет.

Не успеешь оглянуться, как придет осень, а там и выборы в Конгресс. Но если в итоге развернуться и уйти, заявив, что Тегеран готов к сделке, будет только хуже. Так что развязка, так или иначе, наступит. Главное, чтобы не стало хуже и не началась бы новая война всех против всех. Ближний Восток — это не Гренландия и даже не Венесуэла. Здесь лучше лишний раз не рисковать, ибо цена ошибки может оказаться слишком высокой.

Дмитрий Дризе