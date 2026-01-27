Bank of Scotland оштрафовали за платежи экс-губернатору Севастополя Овсянникову

Британское управление по контролю за применением санкций (OFSI) оштрафовало Bank of Scotland на £160 тыс. ($218,6 тыс.) за предоставление средств подсанкционному лицу — бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Дмитрий Овсянников

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Дмитрий Овсянников

На момент открытия счета в Halifax, торговом подразделении Bank of Scotland, Дмитрий Овсянников находился в санкционном списке Великобритании, но в банке предъявил недавно полученный им английский паспорт. С 8 по 24 февраля 2023 года банк провел платежи на сумму около £77 тыс. Как ранее сообщал “Ъ”, деньги Дмитрию Овсянникову перевела жена, из этих средств он внес предоплату за внедорожник Mercedes Benz GLC 300. Самого Овсянникова в 2025 году приговорили к 40 месяцам лишения свободы за обход британских санкций.

При открытии счета автоматический скрининг банка не выявил ограничения из-за расхождений в написании имени клиента в паспорте и санкционном списке. В результате ограничения по счету были введены с опозданием. В середине февраля во время внутренней проверки в банке выяснили, что клиент находится под санкциями Великобритании. Тогда же, в феврале 2023 года, Дмитрию Овсянникову удалось снять с себя санкции ЕС, и, по мнению OFSI, из-за «человеческого фактора» его ошибочно сочли исключенным и из британских списков, поэтому вовремя не ввели ограничения по счету.

В марте 2023 года группа Lloyds уведомила регулятора о потенциальном нарушении санкционного режима и добровольно раскрыла информацию. В связи с этим при наложении штрафа в ноябре 2025 года OFSI предоставило скидку в 50% (без нее штраф составил бы £320 тыс.). Банк не просил о пересмотре решения.

Варвара Кеня