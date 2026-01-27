Правительство прорабатывает вопрос индексации тарифов «Почты России»

Правительство России рассматривает варианты индексации тарифов «Почты России» с обязательным сохранением льгот для социальных категорий граждан. Об этом сообщил генеральный директор компании Михаил Волков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По словам господина Волкова, в последние годы тарифы почтового оператора индексировались недостаточно, что привело к финансовым трудностям. В связи с этим руководство компании обратилось к правительству для поиска решения. В настоящий момент прорабатывается ряд мер по повышению тарифов, при этом социальные льготы планируют сохранить.

Летом 2025 года глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев назвал крайне низкими установленные тарифы на услуги «Почты России». По словам министра, требования к госкомпании «непропорционально высоки» по сравнению с другими игроками рынка.

Также по доставке юридически значимой корреспонденции как в бумажном, так и в электронном виде. Господин Волков. По его словам, такой шаг позволит устранить альтернативные способы доставки и мошеннические схемы, сделав процесс прозрачнее и контролируемым государством.