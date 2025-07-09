Минцифры сочло тарифы «Почты России» «крайне низкими»

Минцифры считает установленные тарифы на услуги «Почты России» «крайне низкими», заявил министр Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы 20 июня. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания.

Ведомство указало, что требования к госкомпании «непропорционально высоки» по сравнению с другими игроками рынка. Минцифры настаивает на выравнивании условий для «Почты» в онлайн-коммерции и возврате ей части монопольных полномочий.

Представитель «Почты России» подтвердил изданию проблему: «Большинство регулируемых тарифов ниже себестоимости, они не соответствуют рыночным реалиям и до 30 раз ниже аналогичных в коммерческих компаниях. Например, тариф на простое письмо составляет 33 руб., вне зависимости от маршрута». Он подчеркнул, что компания обязана работать во всех населенных пунктах, где «несжимаемая» инфраструктура включает около 80% нерентабельных локаций.

Как сообщал «Ъ», Минцифры разрабатывает пакет поправок, который направлен на обеспечение нефинансовых мер поддержки «Почты России». В частности, компании планируют дать возможность продавать лекарства в отделениях, повысить плату за доставку и перевод пенсий и соцвыплат, а также обязать маркетплейсы давать покупателям возможность приобретения их товаров в любом населенном пункте России, в том числе через «Почту России».

Подробнее — в материале «Ъ» «Почто только "Почта"».