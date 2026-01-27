Враг не поймет

Госдума на заседании 27 января единогласно приняла в первом чтении правительственные поправки к закону «О связи», обязывающие операторов отключать связь по запросу ФСБ в случае возникновения угрозы безопасности для граждан и государства. При этом ответственность за неоказание услуг клиентам операторы нести не будут. Депутаты интересовались закрытым перечнем угроз, при которых может потребоваться отключение, но представитель Минцифры пояснил им, что этот список составлен таким образом, чтобы «враги его не до конца понимали».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Проект поправок к статьям 44 и 46 федерального закона «О связи» правительство внесло в Думу 14 ноября прошлого года. Ими вводится обязанность операторов приостановить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от ФСБ в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента и правительства, «в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности». Оператор не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг связи, если это связано с выполнением требований ФСБ.

Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, рассказывая депутатам о сути законопроекта, подчеркнул, что он призван «обезопасить людей в связи с возможными атаками беспилотников».

Он также отметил, что случаи, когда «такой сигнал может поступить», четко регламентированы актами президента и правительства и отражены в «закрытом перечне».

Николай Коломейцев (КПРФ) напомнил коллегам, что практика отключения связи из соображений безопасности существует и сейчас. «В Ростовской области из-за беспилотников и других опасностей почти нет интернета и связи»,— рассказал депутат. Господин Лебедев в ответ пообещал, что «ограничение будет проходить только в режиме действенной оперативной необходимости, без перегибов».

Олег Леонов («Новые люди») предложил не отключать возможность рассылки СМС. На это замминистра сообщил, что детализировать порядок отключения будут нормативно-правовые акты, «чтобы враги до конца его не понимали», и эти акты будут носить «закрытый характер». При этом чиновник согласился, что СМС как услугу связи можно и оставить, потому что «в оперативной обстановке она не создает угрозу».

Алексей Куринный (КПРФ) предложил все-таки законодательно прописать «тонкие настройки», поскольку речь идет об ограничении прав граждан.

И высказал пожелание увидеть ко второму чтению все постановления правительства, регламентирующие отключение связи. В целом же, по мнению коммуниста, этот порядок стоило бы прописать в федеральных законах, а не в нормативно-правовых актах. Господина Куринного также интересовало, будет ли гражданам компенсировано отсутствие связи, которую они оплачивают. Иван Лебедев пообещал, что ко второму чтению весь набор нормативно-правовых актов будет готов, а от компенсации оператор будет освобожден, поскольку отключает связь вынужденно.

Выступая от фракции «Справедливая Россия», Валерий Гартунг высказался в поддержку законопроекта, напомнив, что враг использует средства связи для наведения беспилотников: «Да, это неудобство — то, что мы без интернета. Но, знаете, лучше без интернета какое-то время пожить, чем без тепла, света и так далее». С этим согласился и Олег Леонов: «Жизнь людей завязана на цифру, на услуги связи. Но понятно, что безопасность — это первый приоритет. Жизнь людей дороже, конечно».

После этого за законопроект проголосовали 379 депутатов, против и воздержавшихся не было. Судя по тому, что на сбор поправок ко второму чтению выделен всего один день, закон в целом может быть принят уже 28 января.

Ксения Веретенникова