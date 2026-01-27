На Ставрополье четверть семян яровых поражена альтернариозом и плесенью

Ставропольские аграрии активно готовятся к весеннему севу 2026 года и проверяют семена яровых культур на инфекции. Специалисты филиала Россельхозцентра исследуют семенной материал в лабораториях, чтобы заранее обнаружить патогены и подобрать протравители. Такой фитопатологический анализ предотвращает потери урожая от болезней, уточняет пресс-служба филиала.

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю

Зараженные семена снижают энергию прорастания и всхожесть культур, а в период вегетации болезни распространяются по посевам. Корневые гнили, плесневение и другие возбудители особенно опасны, поэтому предпосевная обработка приобретает ключевое значение. Аграрии получают точные рекомендации по протравливанию после определения состава патогенов в каждой партии.

Фитоэкспертиза фиксирует не только виды инфекций, но и их количественный и качественный состав, а также уровень всхожести семян. Даже при высокой зараженности современные протравители уничтожают поверхностную и внутреннюю инфекцию, защищая проростки от почвенных патогенов. В Ставропольском крае к севу планируют подготовить 68,9 тыс. тонн семян яровых — специалисты уже проанализировали свыше 48% этого объёма, или около 33 тыс. тонн.

Среди обследованных образцов семян специалисты нашли альтернариоз (26% образцов), плесневение (24%), фузариоз (21%), гельминтоспориоз (16%) и бактериоз (13%). У зернобобовых также преобладают альтернариоз (27%), плесневение (25%), бактериоз (19%), фузариоз (16%) и аскохитоз (13%). Эти данные подтверждены лабораторными тестами Россельхозцентра, который выдал аграриям индивидуальные протоколы с мерами защиты.

Перед обработкой фермеры проверяют протравители на содержание действующего вещества и равномерность распределения препарата по семенам. Ставропольская токсикологическая лаборатория филиала Россельхозцентра проводит эти исследования. Общий объем семян под весенний сев достигнет 69,6 тыс. тонн, а яровые культуры займут около 1 млн га — только кондиционный материал пройдет все тесты на чистоту, влажность и отсутствие вредителей.

Специалисты Россельхозцентра параллельно мониторят озимые посевы на 23,8 тыс. га, где выявили фузариозную гниль на 15 тыс. га и гибеллиноз на 1,5 тыс. га с распространением менее 4%. Ставрополье, как ключевой агрорегион, пытается заложить основу для повторения рекордных показателей кампании прошлого года.

Станислав Маслаков