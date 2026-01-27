В Ростове-на-Дону 65-летний житель погиб на пожаре
В Ростове-на-Дону во время ночного пожара в многоэтажном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
Возгорание площадью 30 кв. м. на улице Воровского. Прибывшие подразделения ликвидировали 12 сотрудников с применением трех единиц техники. Во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего. Им оказался 65-летний мужчина.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.