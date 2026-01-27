Российский союз выставок и ярмарок сменил руководителя

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», в связи с прекращением полномочий Сергея Воронкова в должности гендиректора ООО «Экспофорум», были прекращены и его полномочия в качестве президента Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Пока полномочия президента союза будет исполнять вице-президент РСВЯ Сергей Алексеев.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнили в союзе, на Общем собрании РСВЯ было принято решение, что господин Алексеев будет временно исполнять обязанности президента до проведения отчетно-выборного собрания союза летом текущего года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Сергея Воронкова на посту генерального директора ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл с 1 января сменил Николай Козлов.

Александра Тен