В Мурманской области начали подавать электричество после обрушения ЛЭП

Минэнерго отчиталось о завершении первого этапа восстановительных работ после аварии на линиях электропередачи (ЛЭП) в Мурманской области. Жителям региона подключили электричество, а введенные ранее ограничения сняли. Об этом пресс-служба министерства написала в Telegram-канале.

В 11:54 мск губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что электричество в тестовом режиме начали подавать по ЛЭП на временных опорах. Если тестовая подача электричества пройдет по плану, отмечал губернатор, его в полной мощности подадут потребителям в Мурманске и Североморске. Специалисты аварийных служб продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Авария в Мурманской области произошла 23 января. В регионе рухнули пять опор ЛЭП, из-за чего у жителей Мурманска и Североморска отключили свет, отопление и горячую воду. Власти назвали причиной происшествия сильное обледенение и изморозь. По факту аварии возбуждено уголовное дело о халатности, в области ввели режим чрезвычайной ситуации. В СКР указали, что срок службы разрушившихся опор превышал 40 лет.