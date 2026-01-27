Президент России Владимир Путин 28 января проведет переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, который прибудет в РФ с визитом, подтвердила российская сторона. Прежде об их встрече сообщали сирийские СМИ.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе»,— сообщил Кремль.

Предыдущая встреча Владимира Путина с сирийским президентом прошла в середине октября 2025 года. Тогда политики обсуждали возможность пересмотра прежних соглашений между странами, которые были заключены с правительством бывшего сирийского президента Башара Асада. Обсуждался в том числе вопрос российских военных баз.

Сирийский источник «Ъ» сообщал, что переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть одну из трех баз – аэродром в Камышлы на севере Арабской Республики. Накануне неназванные собеседники Reuters рассказали, что Россия уже начала выводить свои силы из аэродрома.

Подробности — в материале «Ъ» «Базоотводный механизм».

Лусине Баласян