Индия и ЕС пошли на сделку

Индия и ЕС заключили «главную торговую сделку всех времен». По крайней мере, так ее назвали индийский премьер-министр Нарендра Моди и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Соглашение повлияет и на Россию, говорят опрошенные “Ъ FM” экономисты. Лидеры Индии и ЕС объявили о достижении соглашения сегодня. При этом переговоры по документу шли больше 20 лет. Согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины почти на 97% европейского экспорта. В том числе на шоколад, макароны и оливковое масло. Постепенно будут снижены и тарифы для вин, автомобилей и драгметаллов. В Брюсселе подсчитали, что на этом фоне смогут экономить до $4,75 млрд в год.

Фото: Altaf Hussain / Reuters

ЕС, в свою очередь, выделит €500 млн на поддержку экологических проектов Индии, а также откроет доступ к своему рынку труда. Одним из факторов достижения сделки мог стать конфликт Евросоюза с Дональдом Трампом, говорит начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев: «Для ЕС важна диверсификация цепочек поставок из Китая и поиск растущего рынка с демографическим потенциалом. А для Индии важно привлечь инвестиции и технологии, получить доступ для специалистов из Индии, а также нарастить экспорт в крупнейший экономический блок. Речь не столько о расколе с Вашингтоном, сколько о разных стратегических подходах к глобальным вызовам. Это заставляет Евросоюз более активно искать собственные опоры в мировой политике и экономике, не полагаясь на трансатлантическую связку. И соглашение с Индией — только часть стратегии.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе это соглашение не заместит торговлю с Вашингтоном, потому что масштабы несопоставимы. Торговля и инвестиции между Евросоюзом и США — это основа мировой экономики, крупнейшая двусторонняя связь в мире. Кроме того, есть структурные различия. Индия — это прежде всего рынок сбыта и производственная альтернатива, а США для ЕС — это и рынок, и источник товаров и капитала. Евросоюз может переносить часть производства: текстиль, фармацевтика, детали для автомобилей, зеленые технологии из Китая и других азиатских стран в Индию, но это будет не замена американского направления, а дополнение к нему.

Индия столкнется с зелеными и цифровыми стандартами, это повысит стоимость и сложность взаимодействия. Плюс основные финансовые и логистические потоки Индии будут завязаны на Запад, Юго-Восточную Азию, что может затруднять торговлю с Россией. Надо понимать, что у партнеров разная привлекательность. Евросоюз предлагает технологии, инвестиции, доступ к рынку в 450 млн. потребителей с относительно высоким доходом, а Россия предлагает дешевые энергоносители, вооружение и геополитический баланс в ООН. То есть для Индии это не выбор "или-или", а параллельные отношения».

Европейский автопром получил от Индии самую выгодную импортную пошлину среди всех торговых партнеров Нью-Дели, пишет Bloomberg. Тариф на ввозимые машины будет снижен со 110% до 10%. Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС создал зону свободной торговли с рынком из 2 млрд человек. По ее словам, выгоду от этой сделки получат обе стороны. Рупия стала самой слабой азиатской валютой в 2025 году. У России, по данным СМИ, скопилось большое количество индийской валюты, вывод и использование которой ограничено. На этом фоне регулятор Индии даже предложил компаниям инвестировать средства в гособлигации.

Впрочем, теперь у Москвы может появиться еще одно применение запасов рупий, отмечает заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов: «В принципе дополнительный приток европейских товаров в Индию дает возможность России через индийских посредников получать европейские товары. Так же, как мы это делали через Турцию, страны Центральной Азии и так далее. Индия не была в первых рядах тех стран, через которые мы совершали так называемый серый импорт. Но объемы торговли с Индией у нас довольно значительные. Может быть, какие-то компании действительно захотят поучаствовать в практике посреднической торговли, помогая нам обходить санкции и, естественно, зарабатывая на этом.

Пока я не берусь предсказать, каких масштабов такие операции могут достигнуть, в какой степени это нам позволит эффективно реализовать накопленные индийские рупии, которые были уплачены за российскую нефть. В Нью-Дели сейчас появится новый, более сильный партнер, который будет жестко настаивать на соблюдении санкций. Сложно предположить, какая будет динамика экономических взаимоотношений с Россией, зависит от того, как поведут себя индийские компании и правительство. Скажем, в Китае часть банков и компаний, которые тесно интегрированы в мировой рынок, предпочитают в той или иной степени поддерживать санкционный режим. А более мелкие компании предпочитают рисковать и заниматься торговыми операциями с российскими партнерами».

В августе Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии за то, что она продолжает импортировать нефть из России. Дополнительные санкции должны вступить и со стороны ЕС. Однако старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович сомневается, что европейцы продолжат строго следить за поставками российского сырья на фоне напряженных отношений с США: «Сейчас Россия поставляет нефть в Индию, где она перерабатывается в нефтепродукты, которые идут на различные рынки, причем как внутренний индийский рынок (это 1,5 млрд. человек), так и на экспорт, в том числе в Европу.

Но 18-й пакет санкций предусматривает в себе отложенную меру, которая вступила в силу 21 января 2026 года. Запрет на импорт нефтепродуктов из третьих стран, если они сделаны в России, то есть под это определение попадают Индия и Турция. Но ЕС сейчас в ситуации, когда с Америкой конфронтация, с Россией конфликт даже близко не закончился, а сейчас еще надо наказывать Индию и Турцию за то, что они имеют наглость покупать российскую нефть. Возможно, после подписания этого документа они индийцев третировать как раз не будут. Но здесь нет перспектив роста поставок нефти, поскольку, согласно 18-му пакету санкций, они должны эти поставки тормозить, по крайней мере пока не будет создана новая правовая база.

Наверное, Европейский союз пытается опереться на Индию — так же, как это делает Россия. Это может способствовать сохранению, а в перспективе и увеличению торговли в этом треугольнике».



Официальное подписание соглашения между Индией и ЕС состоится после юридической проверки. По данным источников Reuters, она может продлиться от пяти до шести месяцев.

Ульяна Горелова