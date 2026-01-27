Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тренерский штаб СКА пополнил знаменитый защитник «Эдмонтона» Борис Миронов

Знаменитый российский защитник, двукратный призер Олимпийских игр Борис Миронов пополнил тренерский штаб петербургского СКА, об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Новый тренер СКА, экс-защитник московского ЦСКА Борис Миронов

Новый тренер СКА, экс-защитник московского ЦСКА Борис Миронов

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Новый тренер СКА, экс-защитник московского ЦСКА Борис Миронов

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Господин Миронов изначально выступал за московский ЦСКА. После успехов в СССР он более десяти сезонов провел в НХЛ, выступая за «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс». Карьеру хоккеист завершил в 2010 году.

Тренерский путь защитник начал во все том же столичном клубе, где в 2017 году привел молодежную команду «Красная Армия» к победе в Кубке Харламова и был признан лучшим тренером МХЛ.

В КХЛ Миронов работал в штабе «Нефтехимика», возглавлял московский «Спартак», а в сезоне 2024/2025 в качестве помощника главного тренера помог «Трактору» из Челябинска дойти до финала Кубка Гагарина. Летом 2025 года он ненадолго возглавил тольяттинскую «Ладу».

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что из СКА ушли тренеры Владимир Филатов и Максим Семенов, которых посчитали причиной неудовлетворительных выступлений команды.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все