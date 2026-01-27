Тренерский штаб СКА пополнил знаменитый защитник «Эдмонтона» Борис Миронов

Знаменитый российский защитник, двукратный призер Олимпийских игр Борис Миронов пополнил тренерский штаб петербургского СКА, об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый тренер СКА, экс-защитник московского ЦСКА Борис Миронов

Фото: Пресс-служба ХК СКА Новый тренер СКА, экс-защитник московского ЦСКА Борис Миронов

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Господин Миронов изначально выступал за московский ЦСКА. После успехов в СССР он более десяти сезонов провел в НХЛ, выступая за «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс». Карьеру хоккеист завершил в 2010 году.

Тренерский путь защитник начал во все том же столичном клубе, где в 2017 году привел молодежную команду «Красная Армия» к победе в Кубке Харламова и был признан лучшим тренером МХЛ.

В КХЛ Миронов работал в штабе «Нефтехимика», возглавлял московский «Спартак», а в сезоне 2024/2025 в качестве помощника главного тренера помог «Трактору» из Челябинска дойти до финала Кубка Гагарина. Летом 2025 года он ненадолго возглавил тольяттинскую «Ладу».

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что из СКА ушли тренеры Владимир Филатов и Максим Семенов, которых посчитали причиной неудовлетворительных выступлений команды.

Андрей Маркелов