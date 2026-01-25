Филатов и Семенов покинут тренерский штаб СКА из-за плохих результатов в КХЛ
Петербургский хоккейный клуб СКА объявил об изменениях в тренерском штабе. По решению руководства его покидают Владимир Филатов и Максим Семенов, сообщили в пресс-службе клуба. Причиной названы неудовлетворительные результаты в текущем сезоне.
Фото: ХК СКА
В СКА уточнили, что специалисты продолжат работу в клубной системе. Также тренеров поблагодарили за вклад в работу с главной командой.
Оба специалиста вошли в штаб СКА летом 2025 года. Нынешние кадровые решения приняты на фоне крупного поражения: в ходе недавнего матча в Нижнем Новгороде команда проиграла «Торпедо» со счетом 0:6. После 47 матчей СКА занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ.