Филатов и Семенов покинут тренерский штаб СКА из-за плохих результатов в КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил об изменениях в тренерском штабе. По решению руководства его покидают Владимир Филатов и Максим Семенов, сообщили в пресс-службе клуба. Причиной названы неудовлетворительные результаты в текущем сезоне.

В СКА уточнили, что специалисты продолжат работу в клубной системе. Также тренеров поблагодарили за вклад в работу с главной командой.

Оба специалиста вошли в штаб СКА летом 2025 года. Нынешние кадровые решения приняты на фоне крупного поражения: в ходе недавнего матча в Нижнем Новгороде команда проиграла «Торпедо» со счетом 0:6. После 47 матчей СКА занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ.

Артемий Чулков