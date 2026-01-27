Путин почтил память защитников блокадного Ленинграда в ходе визита в Петербург

Президент России Владимир Путин почтил память защитников и жителей блокадного Ленинграда, приняв участие в памятных мероприятиях по случаю 82-й годовщины полного освобождения города, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище

Фото: Пресс-служба Кремля Президент России Владимир Путин во время возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище

Фото: Пресс-служба Кремля

Глава государства возложил цветы к мемориалу на «Невском пятачке» в сопровождении губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Затем российский лидер посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где его встретил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Президент возложил цветы к могиле своего старшего брата, который погиб в блокаду, а также венок к подножию монумента «Родина-мать». В Смольном обещают, что торжества завершатся традиционным салютом и фейерверком у Петропавловской крепости в девять часов вечера.

Андрей Маркелов