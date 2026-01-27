Российскому чемпиону подобрали немца

Возвращение на ринг самого известного российского боксера — Дмитрия Бивола, который не выступал уже почти целый год, прошедший после его второго поединка против соотечественника Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг), может состояться уже весной. А биться ему придется против давным-давно владеющего статусом обязательного претендента Международной боксерской федерации (IBF) немца Михаэля Айферта — оппонента с довольно заурядным бэкграундом, почти сплошь состоящим из поединков против скромных оппонентов.

Российский боксер Дмитрий Бивол

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

О том, что Международная боксерская федерация назначила на 3 февраля торги за право организовать бой между Дмитрием Биволом и Михаэлем Айфертом, сообщили Boxingscene и еще ряд профильных медиаресурсов. Если сторонам не удастся договориться о его условиях, они будут лишены рангов IBF: Бивол — чемпионского, Айферт — претендентского. Сам поединок может состояться уже в начале весны.

Для Дмитрия Бивола он будет первым после перерыва, который длится уже почти целый год. Паузу он взял вслед за вторым боем против не менее знаменитого соотечественника Артура Бетербиева, в котором он оспаривал неофициальное звание лидера отечественного профессионального бокса. Впервые Бивол и Бетербиев, бойцы на тот момент с чистыми, без единой осечки, послужными списками, постоянно фигурирующие в неофициальных рейтингах лучших из лучших вне зависимости от весовой категории, встретились в Эр-Рияде в октябре 2024 года. На кону в их матче стоял статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, владеющего всеми четырьмя значимыми поясами: IBF, Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Бетербиев победил по очкам. Однако в феврале следующего года Бивол взял у него реванш — тоже в упорном поединке: выигрыш ему отдали два арбитра, а у третьего на карте значился равный счет.

Предполагалось, что оппоненты проведут еще один бой. Однако устроить его так и не удалось, хотя казалось, что именно ради такого поединка Дмитрий Бивол пожертвовал одним из званий.

WBC после отказа россиянина от встречи с официальным претендентом от этой структуры передала свой пояс американцу Давиду Бенавидесу. Причем оба российских боксера после своего саудовского противостояния не выходили на ринг. В случае с Дмитрием Биволом такой длительный простой, правда, объясняется операцией на спине, которую он перенес летом и которая потребовала долгого восстановления.

Его вероятный соперник по новому, 26-му в профессиональной карьере, бою — довольно странная фигура.

Послужной список Михаэля Айферта очень короткий: в нем всего 14 поединков, в которых немец одержал 13 побед.

Но в классификациях сильнейших полутяжей его искать бессмысленно: фамилии Айферта в них нет по двум причинам. Первая заключается в том, что в реальности он справлялся только с малоизвестными соперниками. Исключением стал матч, в котором в 2023 году Айферт одолел канадца Жана Паскаля, когда-то имевшего чемпионский титул. Именно он сделал немецкого боксера претендентом от IBF.

Вторая причина — в том, что Айферт не участвовал в поединках еще дольше, чем Бивол. Последним для него был бой против венесуэльца Карлоса Эдуардо Хименеса, состоявшийся в августе 2024 года и завершившийся победой немца нокаутом.

