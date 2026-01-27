Индия снизила импорт нефти из России почти на 30%

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил на энергетической конференции, что страна снизила импорт российской нефти на 28% из-за новых источников поставок. Объем поставок снизился с 1,8 млн до 1,3 млн баррелей в сутки, рассказал министр в прямом эфире Bloomberg TV.

По словам господина Пури, теперь Индия закупает нефть у 41 страны вместо 27. Как он утверждает, Индия, будучи третьим по величине в мире импортером нефти, намерена увеличить торговлю энергоносителями с США и Канадой.

На данный момент Индия закупает у США энергоносители на сумму $15 млрд в год. Однако, заявил господин Пури, крупным поставщиком может стать и Канада. Сейчас страны начали межведомственные переговоры по энергетике.

Как заявил господин Пури, Индия планирует увеличить долю газа в энергетическом балансе до 15%. В ближайшие годы в стране ожидается снижение цен на газ. По словам министра, это увеличит в стране потребление электроэнергии и удобрений.