Дело семейное

В Омске завершился суд над пенсионером МВД Вячеславом Сорокиным и его сыном Максимом, бывшим сотрудником Управления наркоконтроля. По материалам дела, родственники приобретали оптовые партии героина на специализированных интернет-площадках, а затем сбывали через тайники-закладки. Сорокину-старшему, которого следствие считает организатором наркобизнеса, дали 17 лет колонии строгого режима, на год меньше получил его сын. Обоим присудили крупные штрафы и лишили офицерских званий.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Обвинительный вердикт по делу бывших полицейских — Вячеслава и Максима Сорокиных — вынес суд присяжных

Суд вынес приговор отцу и сыну Вячеславу и Максиму Сорокиным — бывшим сотрудникам полиции Омска, наладившим, по материалам дела, торговлю наркотиками в городе. Приговор был основан на вердикте присяжных, которые подавляющим большинством голосов (пять против одного) признали подсудимых виновными, но заслуживающими снисхождения.

По информации объединенной пресс-службы судов Омской области, Сорокину-старшему назначили 17 лет колонии строгого режима и штраф в 2,5 млн руб., Сорокину-младшему — 16 лет заключения и штраф 2 млн руб. Кроме свободы, их лишили специальных званий подполковника и старшего лейтенанта полиции.

Также суд взыскал с обвиняемых солидарно свыше 1,3 млн руб. в качестве дохода, полученного от криминальной деятельности. По статье УК об отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) родственники были оправданы.

Их третьего сообщника, Романа Язовских, который полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве, судили отдельно в особом (упрощенном) порядке. В середине февраля 2022 года ему присудили 8 лет колонии строгого режима.

Как рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель омского управления Следственного комитета Лариса Болдинова, организатором наркобизнеса являлся пенсионер МВД Вячеслав Сорокин, который в 2018 году оставил службу в органах. В созданную им преступную группу вошли его сын Максим, который на момент описанных в деле событий являлся сотрудником Управления наркоконтроля УМВД России по Омской области, и Роман Язовских. В материалах дела указывается, что обвиняемые приобретали оптовые партии героина, расфасовывали и сбывали через тайники-закладки.

«В целях сплоченности и устойчивости преступной группы, безопасности ее деятельности Вячеслав Сорокин установил единоначалие, строгое иерархическое подчинение и жесткую внутреннюю дисциплину, сформировал специальные меры защиты и конспирации»,— говорится в материалах следствия.

В июле 2020 года с группой было покончено. Ее предполагаемого организатора и двух его подручных задержали сотрудники собственной безопасности регионального УМВД. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители изъяли более 2,2 кг героина. На имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму 42,5 млн руб. Отец и сын Сорокины вину не признали. Ознакомившись с материалами следствия, они ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

Константин Воронов