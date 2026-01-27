Часть «Доходных домов Мачинской» в Воронеже снова выставят на торги за 14 млн

Второй и третий этажи объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Доходные дома Мачинской» на улице Цюрупы, 34 в Воронеже выставят на продажу в седьмой раз. Начальная цена лота — 13,92 млн руб. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Петрин.

Цена отсечения составит почти 7 млн руб. Шаг понижения — 1,4 млн руб., а шаг аукциона — 695,9 тыс. руб.

Реализуемая часть здания площадью 281,1 кв. м представляет собой нежилой объект в удовлетворительном состоянии. Помещения обеспечены всеми центральными инженерными коммуникациями: водоснабжением, водоотведением, отоплением и электроснабжением.

Всего часть «Доходных домов Мачинской» выставлялась на продажу шесть раз, последний — в декабре 2025 года. Все торги были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. На аукционах, объявленных в октябре и ноябре, начальная цена лота незначительно снижалась — до 13,92 млн руб. До этого объект четыре раза пытались реализовать за 13,96 млн руб.

Ранее в здании находились правозащитные и общественные организации, в частности — воронежский Дом прав человека. По данным «Ъ-Черноземье», организация фактически прекратила существование в 2021 году.

«Доходные дома Мачинской» были признаны ОКН в 2018 году. Здания №32 и №34 из красного кирпича построили в начале прошлого века по проекту воронежского архитектора Якова Стрельцова. Они принадлежали жене генерала Петра Мачинского — Варваре Мачинской. Первоначально в обоих зданиях было два этажа, а третий надстроили в 1930-е годы. В домах сохранились подлинные лестничные клетки, плиточное покрытие, металлическое ограждение с деревянными перилами профильной обработки.

