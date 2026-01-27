Проект об отстранении чиновников за неисполнение просьб ФАС прошел первое чтение

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о безальтернативной дисквалификации региональных тарифных чиновников, если они как минимум три раза за год отказались выполнять предписания ФАС. Отстранение будет длиться до трех лет.

Сейчас за такое нарушение наказывают штрафом в размере 50 тыс. руб. или дисквалификацией сроком до трех лет. Выбор зависит от судьи. Однако, как отмечается в пояснительной записке, дисквалификация не назначается практически никогда. «Эти нормы должны помочь навести порядок в сфере тарифообразования и защитить права граждан»,— написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Авторы законопроекта считают, что региональные чиновники даже после неоднократного привлечения к административной ответственности продолжают нарушать закон. Такая ситуация наблюдается в том числе в Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской, Тверской, Ульяновской и Свердловской областях, следует из документа. С 2022 по 2024 годы руководители органов регулирования в этих регионах привлекались к административной ответственности пять и более раз.

