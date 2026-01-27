Мэрия Астрахани снова ищет подрядчика на отлов бродячих собак

Мэрия Астрахани снова объявила аукцион на отлов бродячих животных. Лот со стартовой ценой почти 10 млн руб. разместило на площадке ЕИС «Закупки» управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города. Подача заявок идет до 2 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Астрахани опять объявила тендер на отлов бродячих собак

Фото: Нина Шевченко Администрация Астрахани опять объявила тендер на отлов бродячих собак

Фото: Нина Шевченко

В описании закупки указано, что подрядчику предлагают отлавливать и транспортировать животное в приют за 2 тыс. руб. за одну особь; содержать, включая клинический осмотр и кормление, за 13 тыс. руб.; умерщвлять за 1,7 тыс. руб. и уничтожать биологические отходы за 1,2 тыс. руб. Помимо этого, на содержание в приюте одного животного, которое нельзя вернуть на улицу, заказчик заплатит 121,9 тыс. руб. Итого на одну бродячую собаку мэрия готова потратить почти 140 тыс. руб.

Стоит отметить, что цена на содержание безнадзорных животных подросла с предыдущего года. Последний тендер на отлов бродячих собак мэрия проводила в начале декабря 2025 года. Тогда сам отлов и транспортировка стоили 1,8 тыс. руб., содержание — 10,3 тыс. руб., а итоговая сумма, выделенная на одно животное, равнялась 133,5 тыс. руб.

По техническому заданию, усыплять будут только неизлечимо больных или агрессивных животных. Остальных отправят в приюты или к новым владельцам. Кроме этого, подрядчик будет вести персональный учет каждой особи, размещать ее фото в интернете и обеспечивать содержание в оборудованном приюте.

Марина Окорокова