Администрация Астрахани потратит на бездомных собак 10 млн рублей

Мэрия Астрахани ищет подрядчика для отлова бездомных животных. Тендер с максимальной ценой в 10 млн руб. на площадке госзакупок разместило управление по коммунальному хозяйству и благоустройству. Срок окончания подачи заявок — 12 декабря 2025 года.

В описании объекта закупки заказчик указал отлов и транспортировку одного животного в приют за 1,8 тыс. руб., содержание, клинический осмотр и кормление за 10,3 тыс. руб., а также умерщвление за 1,7 тыс. руб. и уничтожение биологических отходов за 1,2 тыс. руб. Кроме этого, подрядчик должен будет содержать в приюте животное, которое невозможно вернуть в прежнее место обитания, и кормить его за 118,6 тыс. руб. в год. На одну бродячую собаку по всем вышеперечисленным пунктам выделяется 133,5 тыс. руб.

Эвтаназию, согласно техническому заданию, проведут тем животным, которые неизлечимо или опасно больны и проявляют немотивированную агрессию. Все остальные отправятся в приюты или к новым владельцам. Работы будут выполнять как в плановом порядке, так и во внеочередном — например, в течение суток при поступлении информации о нападении собаки на человека.

Согласно техническому заданию, подрядчик обязан вести персональный учет каждого животного, размещать его фотографию в интернете и обеспечивать содержание в оборудованном приюте. В качестве целей закупки администрация Астрахани обозначает профилактику угроз жизни и здоровью граждан, предотвращение эпидемиологических рисков, гуманное обращение с животными, а также возврат потерявшихся питомцев их владельцам. Количество собак, которых усыпят в рамках выставленного на торги лота, не указано.

По информации региональной ветеринарной службы, на 1 марта 2025 года в Астраханской области числилось менее 45,5 тыс. бездомных особей. В самой Астрахани обитает почти половина этого количества бродячих псов — около 23 тыс. На территории региона действует пять приютов для животных, у которых нет владельца. Общая вместимость — 2430 животных. Пунктов временного содержания всего четыре, они рассчитаны суммарно на 1389 особей.

Марина Окорокова