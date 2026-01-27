Госдума одобрила законопроект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ

Госдума в первом чтении приняла законопроект об отключении интернета и телефонной связи по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ). В таком случае операторы не будут нести ответственность за неоказание услуг перед клиентами. Документ опубликован на сайте законодательной базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно законопроекту, операторы будут обязаны приостанавливать оказание услуг, если от ФСБ поступил запрос в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности. К таким угрозам относятся террористические акты и иные чрезвычайные обстоятельства, требующие отключения интернета и телефонной связи. Поправки будут внесены в ст. 44 и 46 Федерального закона «О связи».

Правительство внесло законопроект в Госдуму в ноябре прошлого года. В пояснительной записке к проекту уточнялось, что изменения необходимы для урегулирования отношений в области безопасности и противодействия терроризму на территории РФ. Замглавы Минцифры Иван Лебедев заявил, что операторы связи уже неукоснительно выполняют указания спецслужб в случае поступления сигналов об угрозе безопасности. Он отметил, что требуется закон для более качественного взаимодействия.