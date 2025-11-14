Правительство предложило обязать операторов отключать сеть по запросу ФСБ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который разрешает операторам связи отключать услуги по требованию ФСБ. Нести ответственность перед клиентом в таком случае оператор не будет. Проект опубликован в электронной базе ГД.

Согласно документу, операторы связи освобождаются от ответственности, если неисполнение обязательств связано с требованиями ФСБ. В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект направлен на регулирование отношений в сфере безопасности и противодействия терроризму.

Проект предполагает изменения в статьи 44 и 46 Федерального закона «О связи». За соблюдением требований в этой сфере следит Роскомнадзор.

10 ноября «Интерфакс» и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что инициатором законопроекта выступило Минцифры. По данным «Интерфакса», от операторов могут требовать отключать связь во время угрозы атаки беспилотников.