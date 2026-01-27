Юлии Тимошенко утвердили обвинение по делу о фейках о ВС РФ

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего премьер-министра Украины, главы партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Ее заочно обвинили в распространении фейков о ВС РФ. Дело передали для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Следствие установило, что обвиняемая опубликовала в соцсетях пост с ложными сведениями о действиях российских военнослужащих. Фигурантка утверждала, что бойцы ВС РФ убивали мирных жителей в городах Буча и Ирпень. По данным Минобороны РФ, российские военнослужащие не совершали преступлений против мирных жителей. Фотографии и видео из Бучи в Генпрокуратуре назвали провокациями.

Юлию Тимошенко объявили в международный розыск в июле 2024 года. В декабре 2025 года ее заочно арестовали в России. На Украине главу «Батьковщины» обвиняют в подкупе парламентариев для поддержки при голосовании за законопроекты. 16 января суд Украины назначил ей залог в более чем 33 млн гривен (около 61 млн руб.).

