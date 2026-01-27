Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе России и Украины. По ее мнению, это поможет воссоединить семьи и упростит возвращение гражданам, у которых истекли сроки действия загранпаспортов, сообщает «РИА Новости».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По мнению омбудсмена, можно было бы «какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан», которые «документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны».

Госпожа Москалькова добавила, что запрос на это в обществе есть. Она отметила, что аппарат уполномоченного за прошлый год помог воссоединить более 50 семей.