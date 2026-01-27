Льготы ограничили инвестициями

Госдума приняла закон, несколько ужесточающий правила предоставления налоговых льгот резидентам преференциальных режимов,— сегодня документ одобрен во втором и третьем чтениях. Изменения предусматривают с 1 апреля ограничение объемов возможных льгот размером капитальных вложений и расходов бизнеса на НИОКР — коснется это новых резидентов. Ко второму чтению условия были несколько смягчены — в частности, ограничения не будут применяться не два, как предлагалось изначально, а три года после получения статуса резидента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во вторник, 27 января, Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях закон об ограничении налоговых льгот в префрежимах. Документ, напомним, был подготовлен Минфином как меры повышения эффективности льготных механизмов и стимулирования вложений в создание новых производств. В ведомстве ранее отмечали, что у части резидентов префрежимов применение льгот формирует «сверхдоходность» или наблюдается низкая инвестактивность. Речь идет, в частности, об особых экономических зонах и территориях опережающего развития, свободном порте Владивосток, крымской свободной экономической зоне. Ко второму чтению положения закона также распространены на международные территории опережающего развития, которые могут создаваться с этого года (см. “Ъ” от 23 декабря 2023 года).

Ключевое нововведение — ограничение объема налоговых льгот размером фактических капитальных вложений и расходов на НИОКР.

Для сохранения льгот также резиденты должны будут соответствовать ряду требований. Во-первых, в течение трех последних лет (изначально предлагалось — двух) не привлекаться дважды к административной ответственности за непредставление налоговикам бухгалтерской отчетности. Ранее Минфин отмечал, что такое нарушение наблюдается у 10% резидентов и нацелено на то, чтобы у властей не было возможности оценить эффективность предоставленных льгот. Во-вторых, резиденты должны будут выполнять обязательства по объему вложений или созданию рабочих мест, закрепленные в соглашении об осуществлении деятельности в рамках префрежима.

Регионы при этом смогут ежегодно индексировать размер инвестиций резидентов, выводить из-под действия ограничений отдельные отрасли или категории налогоплательщиков, а также установить иное соотношение инвестиций и льгот. При этом ко второму чтению документ пополнился положением о том, что правительство может определить дополнительные условия установления субъектами РФ пониженного соотношения.

Срок введения ограничений был несколько сдвинут — с 1 января на 1 апреля 2026 года. Ограничения коснутся только новых резидентов.

Также ко второму чтению был несколько продлен переходный период — новые требования не будут применяться в течение трех (вместо двух) лет после получения компанией статуса резидента.

Евгения Крючкова